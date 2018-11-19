Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Drone Destekli Operasyon

Tokat
merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Erbaa
, İstanbul
ve Amasya
'da drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 37 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:14