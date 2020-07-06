Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 27 tutuklama

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 27'si tutuklandı.

06.07.2020 19:12 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:02
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 53 farklı adrese özel harekat ekipleri ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 38 şüpheliden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 27 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 640 gram likit esrar, 12 kilo 400 gram toz esrar, 9 kilo 900 gram kubar esrar, 102,75 gram metamfetamin, 34,87 gram eroin, 15 kök Hint keneviri, 34 sentetik ecza maddesi, 1,4 gram plaka esrar, uyuşturucu hap ile 6 tabanca, 9 şarjörü, 125 fişek, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 27 tutuklama

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Haber
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