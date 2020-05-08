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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

08.05.2020 20:42 | Son Güncelleme: 08.05.2020 20:44
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle "torbacı" operasyonu düzenledi.
Operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine koçbaşı kullanılarak girildi.
Adreslerdeki aramalarda tuvalet taşının altına gizlenmiş 550 gram eroin, evin çatısında 1 kilo 300 gram esrar, bin 300 gram sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Haber

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