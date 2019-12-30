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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

30.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:45
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada İstanbul'dan Keşan'a giden bir aracı Havsa ilçesinde durdurdu.
İçerisinde E.Y. ve M.Y'nin bulunduğu araçta yapılan aramada, çantada 3 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 900 gram eroin ve 1000 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler araçtaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilere öncülük yaptığı tespit edilen otomobildeki D.O. ve İ.K. de Tekirdağ'da yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı D.O. ve İ.K. Edirne'deki ekiplere teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA


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