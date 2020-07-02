Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı -...

İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

02.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:49
İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Tuzla, Bahçelievler, Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Ataşehir'de İlçe Emniyet Müdürlüklerince sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Beylikdüzü'nde 49.5 gram metamfetamin, 5.1 gram taş kokain 4 uyarıcı hap, 40 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirilirken Kenan K. (41) gözaltına alındı.
Tuzla'da 2 ruhsatsız tabanca, 20 adet 7.65 çapında fişek, 4 parça satışa hazır halde 6.7 gram narkotik madde, 1 hassas terazi, narkotik içimi için kullanılan bong düzeneği, 6 bin 200 lira ele geçirildi. Şüpheli Nuri D. gözaltına alındı.
Ataşehir'de 102 gram sıvı narkotik madde, 1.77 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ele geçirilirken Ercan E. gözaltına alındı.
Zeytinburnu'nda 1.4 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 49.7 gram toz kokain, 7 gram skunk, 8 bin 695 lira ele geçirildi. Şüpheli Çağatay A. gözaltına alındı.
Bahçelievler'de ise 74.45 gram skunk, hassas terazi, 765 lira ele geçirildi. Şüpheli Berat B. ve Mehmet Emin İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı -...

Kaynak: AA

Etiketler: Ataşehir, İstanbul, Tuzla, Güncel, Haber
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