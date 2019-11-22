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Uyuşturucu satıcılarından 3'ü tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 adrese 200 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

22.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:05Uyuşturucu satıcılarından 3'ü tutuklandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 adrese 200 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'Sokak satıcılarına' yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında; kent merkezinde bulunan toplam 12 adrese 20 Kasım günü, toplam 200 polisin katıldığı eş zamanlı planlı operasyon yapılmıştı. Düzenlenen operasyon kapsamında, 9 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında yakalandı. Yakalanan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: İHA

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