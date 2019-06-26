26.06.2019 11:13
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Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı

Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan operasyonlarda uyuşturucu imalatı ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan operasyonlarda uyuşturucu imalatı ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.

Erzurum'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda değişik cins ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliye'ye sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Jandarma , Erzurum , 3. Sayfa

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