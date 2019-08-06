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Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı

Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

06.08.2019 14:16 Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı
Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Son yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde, iş yerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda satışa hazır halde; 21 gram ağırlığında Metamfetamin, 26 gram Esrar, 30 gram Bonzai, 85 gram eroin ve 15 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecek. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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