Uyuşturucu Satıcısı Kadına 15 Yıl Hapis Cezası

Eskişehir
'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan kadına 15 yıl hapis cezası verildi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Satılmış K. (34) ve Gonca B. (30) tutuksuz olarak yargılanan sanık Sevcan K. (27) ile avukatları katıldı. Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yaptıkları' iddiasını kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlarını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu olarak 'uyuşturucu madde ticareti' yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Satılmış K.'nin, suç vasfının 'uyuşturucu madde kullanıcısı' olarak değiştirilmesine ve bunun neticesinde tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanık Gonca B. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti ' yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verirken, tutuksuz olarak yargılanan Sevcan K. hakkında ise beraat kararı verildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
06 Aralık 2018 Perşembe 15:02