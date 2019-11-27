Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu satıcısı polisten kaçamadı - Haber

Uyuşturucu satıcısı polisten kaçamadı

Gaziantep'te torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcısı polis kovalamacasıyla yakalandı.

27.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:20Uyuşturucu satıcısı polisten kaçamadı
'te torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcısı polis kovalamacasıyla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir şahsı durdurmak istedi. Kaçan şahıs ile polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşanırken, ekipler şahsı Karacaoğlan Mahallesi'nde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şahsın üzerinden satışa hazır 8 adet fişek halinde toplam ağırlığı 2,5 gram gelen eroin uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli şahsın hakkındaki yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:31 Drone tespit etti, polis ceza kesti
16:30 Kırmızı ışıktan geçerken yaralanıp 235 TL ceza yedi..Kadının metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada
16:25 Doktor dehşeti yaşamıştı, o anları anlattı
16:23 14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar
16:19 Çanakkale'deki silahlı soygun kameralara yansıdı
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:50 Galatasaray'ı UEFA'da saf dışı bırakan Östersunds'u 3. lige düşürdüler!
27.11.2019 16:33:06