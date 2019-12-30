Haberler » Güncel » Uyuşturucu satıcısı şüpheli yakalandı - Haber

Uyuşturucu satıcısı şüpheli yakalandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin adresinde, polislerin muhaberesinin dinlenebildiği bir telsiz bulundu.

30.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:11
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin adresinde, polislerin muhaberesinin dinlenebildiği bir telsiz bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Hasanbey Caddesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığını belirledi.
Bodrum katında farklı sokaklara çıkış yapma imkanı bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde ve hırsızlıktan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli B.K'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, farklı birimlerdeki polislerin muhaberesinin dinlenebildiği bir telsiz, 7 uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap, 2 sentetik uyuşturucu kullanım düzeneği ile 6 farklı markada cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu satıcısı şüpheli yakalandı

Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40   Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 yaralı - Haber
11:40   Yozgatta sokak kedilerine ısı yalıtımlı ahşap kulübe - Haber
11:40   OSB Başkanı Nursaçan'dan yeni yıl mesajı - Haber
11:35   Koyunların zorlu kar yolculuğu - Haber
11:35   Uygur Türkü temalı Kur'an ziyafeti - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:42:28