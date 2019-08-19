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Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

19.08.2019 19:27 Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalar neticesinde şüpheli E.A. yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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