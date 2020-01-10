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Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

10.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:11Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısla birlikte uyuşturucu metamfetamin maddesi ile birlikte hassas terazi de ele geçirilirken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde C.B. (35) isimli şahısın ikametinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette uyuşturucu metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Zanlı C.B. (35) savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Alaşehir Cezaevine gönderildi. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Sarıgöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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