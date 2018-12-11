Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

11 Aralık 2018 Salı 20:53



11 Aralık 2018 Salı 20:53

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında yakalama emri olan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapaklı ilçesindedüzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ