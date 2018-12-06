Uyuşturucu Satıcısına 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

06 Aralık 2018 Perşembe 17:34



06 Aralık 2018 Perşembe 17:34

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 4 şahıstan biri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Afganistan uyruklu ve tutuklu olarak yargılanan sanık Aslan M. (31), tutuksuz sanıklar Halmümin A. (46), Abdulbagi U. (44), Abdulahat R. (48) ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.Mahkeme heyeti tutuklu sanık Aslan M.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum ederken, diğer sanıklara ise uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - ESKİŞEHİR