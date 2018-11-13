Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası

13 Kasım 2018 Salı 12:21



13 Kasım 2018 Salı 12:21

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Davut Kaya ile avukatı katıldı.Sanık Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, uyuşturucu satıcılığı yapmadığını, ikametinde ele geçirilen uyuşturucuların kendisine ait olmadığını öne sürdü.Mahkemede tanık olarak dinlenen A.D, sanıkla uyuşturucu konusunda görüştüğünü öne sürdü.Bu sırada tanığa müdahale etmek isteyen sanık Kaya, Mahkeme Başkanı Hüseyin Pekşen'in kararıyla salondan çıkartıldı.Başkan Pekşen'in tanığa, sanığa gönderdiği "4 kişilik yemek yaptır canımsın" şeklindeki mesajının ne anlama geldiğini sorması üzerine tanık A.D, "Bu mesajdaki yemekten kastım uyuşturucuydu. Bana 4 kişilik eroin maddesi bulması için böyle bir mesaj yazmıştım." şeklinde cevapladı.Tanığın dinlenmesinin ardından sanık Kaya, duruşma salonuna alındı.Sanık Kaya, kendisine okunan tanık ifadesini kabul etmediğini belirtti.Cumhuriyet savcısı, uyuşturucu satıcılığına yönelik alınan istihbari bilgi üzerine hakkında soruşturma başlatılan sanığın adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildiğini, teknik takipte "4 kişilik yemek yaptır" şeklindeki mesajın uyuşturucuyla ilgili olduğunun tanık beyanıyla da ispatlandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Kaya'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.