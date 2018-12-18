Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası

Kaynak: İHA

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile yargılanan ve mahkemede "Çoluğum çocuğum var" diyerek beraatini isteyen şüpheli 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, başka bir suçtan tutuklu olan sanık K.T. ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen K.T., "Ben kesinlikle uyuşturucu madde satmadım. Benim çoluğum çocuğum vardır. Yapmadığım bir suçtan ceza almak istemiyorum" diyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti ise suçun açık olduğuna kanaat getirerek sanığa uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 15 yıl hapis cezası verdi.Eskişehir Tepebaşı'nda 2 Şubat tarihinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı polis ekiplerince yakalanan sanık K.T.; gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. - ESKİŞEHİR