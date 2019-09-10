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Uyuşturucu satıcısına 8 yıl hapis ve para cezası

KAYSERİ'de, üzerinde 0,80 gram esrar ele geçirilen Vedat Ç., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 600 TL para cezasına çarptırıldı.

10.09.2019 13:12 Uyuşturucu satıcısına 8 yıl hapis ve para cezası
KAYSERİ'de, üzerinde 0,80 gram esrar ele geçirilen Vedat Ç., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 600 TL para cezasına çarptırıldı.
Kocasinan ilçesinin kuzey çevre yolunda, 27 Şubat'ta, uygulama yapan polisler, Vedat Ç.'yi gözaltına aldı. Vedat Ç.'nin üst araması yapılırken, 0,80 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu Vedat Ç. ve avukatı hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu savunan Vedat Ç., tahliyesini istedi. Yapılan yargılama sonucu Vedat Ç., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 600 TL para cezasına çarptırıldı.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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