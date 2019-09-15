Haberler » Güncel » Haber

Uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

Bafra'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

15.09.2019 19:28Uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı
Bafra'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.Ş.C. yakalandı.
Şahsın üzerinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada 276 gram esrar maddesi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Ş.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:50 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde "Ebola"dan ölümler sürüyor
04:32 GÜNDEM ÖZETİNE
04:28 Kağıthane'de trafik kazası: 4 yaralı
03:50 Tunus başbakanı, cumhurbaşkanlığı yarışında yenilgiyi kabul etti
03:42 Trump'tan "muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı
03:30 Bodrum'da makilik alanda yangın
03:20 Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir