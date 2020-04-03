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Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp kameraya çektiler

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp kameraya çektilerAntalya'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darp ettikleri R.K.'nın dövülme anı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

03.04.2020 02:57 | Son Güncelleme: 03.04.2020 02:58
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp kameraya çektiler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darp ettikleri R.K.'nın dövülme anı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan 10 kişiden 2'si tutuklandı.
Manavgat Yayla Mahallesi'ndeki Cuma pazarında geçen cumartesi günü R.K.'nın yanına iki otomobille gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. R.K.'nın cep telefonunu sokağa fırlatan şüpheliler, R.K.'yı darp etti. Şüpheliler, görüntülerini cep telefonuyla çektikleri R.K.'yı araçtan indirip uzaklaştı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüpheliler M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D., D.K. ile H.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler, ruhsatsız tüfek, pompalı tüfek, 4.38 gram toz esrar ve 0.34 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.K., 'Uyuşturucu Madde Kullanmak-Bulundurmak' ve '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçlarından hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D. ve D.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.S. ve D.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nibetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.A., E.K., S.K. ve R.M. serbest kalırken, B.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler M.C.K. ve N.N. ise tutuklandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, yüzü görünmeyen kişinin "Ne yaptın sen" sorusuna, R.K.'nın "18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu sattım. Dayıları ve amcaları beni dövdü" dediği görüldü. Bir kişinin tokatladığı R.K.'nın, "Yaptığım başka bir iş yok, ben uyuşturucu satıyorum" dediği yer aldı. Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp kameraya çektiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Güncel

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Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp kameraya çektiler
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