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Uyuşturucu sentetik ecza hapları ile yakalanan 1 kişi tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda bin 400 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçirildi.

16.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:34
Uyuşturucu sentetik ecza hapları ile yakalanan 1 kişi tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda bin 400 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan E.K., tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobilde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, otomobilde bin 400 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Otomobilde yakalanan E.K. ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Salihli, Polis, Güncel
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