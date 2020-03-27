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Uyuşturucu serasına çevrilen eve polis baskını

Antalya'da polisin yaptığı uyuşturucu baskınında özel ışıklandırma ve ısıtma-soğutma sistemleriyle uyuşturucu serası haline getirilmiş müstakil evde 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram skunk (esrar) maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

27.03.2020 23:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:36
Uyuşturucu serasına çevrilen eve polis baskını
Antalya 'da polisin yaptığı uyuşturucu baskınında özel ışıklandırma ve ısıtma-soğutma sistemleriyle uyuşturucu serası haline getirilmiş müstakil evde 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram skunk (esrar) maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kepez İlçesi Çankaya Mahallesinde bulunan bir adreste İ.E. isimli şüpheli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bahse konu adreste yapılan aramada toplam 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram gram skunk (esrar) maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli İ.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak ve 2313 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapılırken çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Kenevir, 3. Sayfa

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