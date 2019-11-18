Uyuşturucu sevkiyatı Manisa polisine takıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 490 gram metamfetamin ve 3 bin 620 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Manisa'nın Salihli ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup Amirliği ekipleri, şüpheli E.A. ve A.K.'yi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 3 bin 40 adet sentetik uyuşturucu hap ve 489,40 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu maddeyi Salihli'ye getirdiği tespit edilen İ.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 580 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., A.K. ve İ.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA