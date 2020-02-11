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Uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 bin 475 uyuşturucu hap ve 2 kilo 10 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:09Uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı
'nin ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 bin 475 uyuşturucu hap ve 2 kilo 10 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar ve fiziki takipler sonucunda Dilovası ilçesinde bir aracı takibe aldı. Takip sonrasında Demirciler Mahallesi bölgesinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda aracın içerisine zula edilmiş halde 2 bin 475 adet extacy hap, 2 kilo 2 gr sentetik kannabinoid ve 8 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, araçta bulunan 2 kişiyi de gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Jandarma, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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