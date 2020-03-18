Uyuşturucu suçuna karışan araçları kamu kullanacak
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna karıştığı için el konulan araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilerek, kamunun kullanımına sokulacak.
18.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:44
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna karıştığı için el konulan araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilerek, kamunun kullanımına sokulacak.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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