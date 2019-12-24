Haberler » Güncel » Uyuşturucu şüphelileri 3 kilometrelik kovalamacada yakalandı - Haber

Uyuşturucu şüphelileri 3 kilometrelik kovalamacada yakalandı

KÜTAHYA'da, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 4 şüpheli otomobille kaçıp, takibindeki polis ekipleriyle yaşanan 3 kilometrelik kovalamacının ardından kaza yaparak durdu.

24.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:46 Uyuşturucu şüphelileri 3 kilometrelik kovalamacada yakalandı

KÜTAHYA'da, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 4 şüpheli otomobille kaçıp, takibindeki polis ekipleriyle yaşanan 3 kilometrelik kovalamacının ardından kaza yaparak durdu. Şüpheliler gözaltına alınırken, kovalamaca sırasında attıkları poşette uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler Ş.Ç. (22), eşi M.Ç. (28) ve arkadaşları O.Ç. ile Ö.B.'nin uyuşturucu maddeleri kent merkezine getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Gece 03.00 sıralarında şüphelilerin kullandığı 77 DL 088 plakalı otomobili Seyitömer beldesi yakınlarında takibe alan polis ekipleri, Kütahya-Tavşanlı karayolunda Yoncalı kavşağında 'dur' ihtarında bulundu. Polisten kaçan şüphelilerle yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Sürücü Ş.Ç., kapatılan yolda aracını polis ekiplerinin üzerine sürüp barikatı aştı. Polis araçlarından biri şarampole savrulurken, şüpheli Ş.Ç. geri manevra yaparak yeniden kaçmak istediği sırada ise arkasındaki polis aracına çarptı. Yakalanan şüpheliler S.Ç., eşi M.Ç., O.Ç. ile Ö.B. kelepçelenerek gözaltına alındı.

POLİS EL FENERİYLE 3 KİLOMETRE UYUŞTURUCU ARADI

Kovalamaca sırasında şüphelilerin otomobilden attığı poşet, polis ekiplerince el feneriyle yaklaşık 3 kilometrelik yolda yapılan aramada bulunurken, içinde esrar ve hap bulundu. Şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.



Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:14   Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin dava görüldü - Haber
18:14   KHK'lılara uygulanan ek tedbirler - Haber
18:14   İDSO, yeni yıl konseri verecek - Haber
18:13   Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kızıldemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:13   Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
24.12.2019 18:15:47