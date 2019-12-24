Uyuşturucu şüphelileri 3 kilometrelik kovalamacada yakalandı

KÜTAHYA'da, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 4 şüpheli otomobille kaçıp, takibindeki polis ekipleriyle yaşanan 3 kilometrelik kovalamacının ardından kaza yaparak durdu. Şüpheliler gözaltına alınırken, kovalamaca sırasında attıkları poşette uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler Ş.Ç. (22), eşi M.Ç. (28) ve arkadaşları O.Ç. ile Ö.B.'nin uyuşturucu maddeleri kent merkezine getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Gece 03.00 sıralarında şüphelilerin kullandığı 77 DL 088 plakalı otomobili Seyitömer beldesi yakınlarında takibe alan polis ekipleri, Kütahya-Tavşanlı karayolunda Yoncalı kavşağında 'dur' ihtarında bulundu. Polisten kaçan şüphelilerle yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Sürücü Ş.Ç., kapatılan yolda aracını polis ekiplerinin üzerine sürüp barikatı aştı. Polis araçlarından biri şarampole savrulurken, şüpheli Ş.Ç. geri manevra yaparak yeniden kaçmak istediği sırada ise arkasındaki polis aracına çarptı. Yakalanan şüpheliler S.Ç., eşi M.Ç., O.Ç. ile Ö.B. kelepçelenerek gözaltına alındı.

POLİS EL FENERİYLE 3 KİLOMETRE UYUŞTURUCU ARADI

Kovalamaca sırasında şüphelilerin otomobilden attığı poşet, polis ekiplerince el feneriyle yaklaşık 3 kilometrelik yolda yapılan aramada bulunurken, içinde esrar ve hap bulundu. Şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.