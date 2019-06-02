Uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken koyun sürüsüne çarptı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışma sonucu, kente iki otomobille uyuşturucu hap getirileceği öğrenildi. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilere ait 63 YL 343 ve 06 SD 948 plakalı otomobilleri takibe aldı. Polis ekipleri, kentin Gölbaşı girişindeki uygulama noktasında araçları durdurmak istedi. 63 YL 343 plakalı otomobilin sürücüsü durdu. Diğer sürücü ise 06 SD 948 plakalı otomobili polislerin üzerine sürüp kaçtı. Polis ekipleri de aracın peşinden gitti.

KAZADA 26 KOYUN TELEF OLDU

Kovalamaca sırasında Haymana yoluna sapan sürücü, otomobil ile yoldan geçen koyun sürüsünün içine daldı. Kazada 26 koyun telef oldu. Hasar oluşan araçtan hafif sıyrıklarla çıkan B.B. ve V.T. ile diğer aracın sürücüsü D.O. gözaltına alındı. İki araçta yapılan aramada toplam 10 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA