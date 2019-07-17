17.07.2019 11:24
Haberler» Güncel» Haber

Uyuşturucu şüphelileri yüzlerini tişörtleriyle kapattı

Uyuşturucu şüphelileri yüzlerini tişörtleriyle kapattı

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada yüzlerini tişörtleriyle gizledi.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada yüzlerini tişörtleriyle gizledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde yapılan operasyonda 1'i kadın 13 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram sentetik uyuşturucu ve 337 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polisteki sorgularınan ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişleri sırasında yüzlerini tişörtleriyle gizleyen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:46   İzmit ilçesinde üzerine ağaç devrilen 4 otomobilde hasar meydana geldi
13:46   FATİH'TE EVE YAPILAN HİNT KENEVİRİ BASKINI KAMERADA
13:46   Deniz ulaşımının emekçileri: Çımacılar
13:45   AFAD Gönüllülük Sistemi Projesi tanıtım toplantısı gerçekleşti
13:45   Karadeniz'de çıkan hortum Soçi'yi yerle bir etti
13:45   Kelesliler kırık camlar ile yaşamaya alıştı
13:45   Medeniyet Derneği'nden 15 Temmuz paneli