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Uyuşturucu şüphelisi 110 kişi adliyelere sevk edildi

İstanbul'daki narkotik operasyonunda gözaltına alınan 110 kişi bu sabah adliyelere sevk edildi.

19.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35Uyuşturucu şüphelisi 110 kişi adliyelere sevk edildi
'daki narkotik operasyonunda gözaltına alınan 110 kişi bu sabah adliyelere sevk edildi. Sevk edilenler arasında ayağı kırık ve alçıda olan koltuk değnekli bir şüpheli dikkat çekti.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 16 Aralık'ta operasyon düzenlemiş, tespit edilen 131 şüpheliden 110'u yakalanmıştı. Hafta başında Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 ayrı adrese yapılan baskında gözaltına alınan 110 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çevre hastanelerde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi ile Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Sevk edilen şüpheliler arasında bir ayağı kırık ve alçılı koltuk değnekleriyle ekip otosuna bindirilen kişi dikkat çekti.

Şüphelilerin, ilerleyen saatlerde soruşturmayı yürüten savcılara ifade vermeleri bekleniyor. - İSTANBUL

Narkotik, İstanbul, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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