Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyede - Haberler

Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyede

Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyede Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

21.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:12
Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyede
ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 8 şüpheli yakalandı.
Şahısların üzerinde ve aracında yapılan aramada; 87,64 gram esrar, 11,81 gram metamfetamin, 0,44 gram kokain, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Ayrıca yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan, 3 şüpheli şahsa ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı.
Öte yandan 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltında bulunan 3 şüpheliden 1'i, emniyette alınan ifadesi ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyede

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyede
Etiketler : Eskişehir, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Bakanlık karar aldı...Bursa'da zabıta harekete geçti, mangal keyfi yarıda kaldı - Haberler Zonguldak'ta yürek ısıtan görüntü...Yavru kediyi suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kurtardı - Haberler KKTC'de, İngiltere'den gelen öğrenciler endişe yarattı - Haberler Evlerin kapısına 'evde kalın' notlu fidan bırakıldı - Haberler Ürdün'de zorunlu karantinaya uymayan 227 kişi gözaltına alındı - Haberler Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı - Haberler Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? - Haberler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti - Haberler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading