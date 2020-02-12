Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı - Haberler

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

12.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:45Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı
'te yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında Şahinbey Yazıcık Konutları girişinde park halindeki bir araç içerisinde bulunan M.F.K., H.O. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar araçtan indirilerek üst araması yapıldı. Aramada, M.F.K. isimli şahsın üzerinden 2 fişek halinde eroin maddesi, araçta yapılan aramada ise 3 paket halinde toplamda 47.4 gram eroin maddesi, H.K. isimli şahısın ikametin de yapılan aramada ise 2 fişek halinde bir miktar eroin maddesi daha ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 19:53:07