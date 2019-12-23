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Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

23.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:55 Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 3 ayrı adresten 10 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri ve narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda ise, 658,44 gram gelen skunk, esrar, 54,69 gram gelen esrar, 0,90 gram gelen metamfetamin, 0,70 gram gelen bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan M.K., T.Ö. ve E.Ç. isimli 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslar ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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