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Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs yakalandı

Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs yakalandı 1'i kadın toplam 3 şüpheli adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1'i kadın 3 şahıs yakalandı.

28.10.2019 11:31
Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs yakalandı
1'i kadın toplam 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1'i kadın 3 şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Ayrıca polis ekiplerinin şahısların üzerinde ve araçta yaptıkları aramalarda; 110,88 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Öte yandan gözaltında alınan 3 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli S.S., E.D. ve A.K. emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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