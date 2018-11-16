Uyuşturucu şüphelisi adliyede

16 Kasım 2018 Cuma 15:13



16 Kasım 2018 Cuma 15:13

Uyuşturucu şüphelisi adliyedeESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri, 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 'Sokak satıcılarına' yönelik yapılan operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerde, 0,55 gram gelen bonzai, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.Yakalanan 3 şüpheliden 2'sine 'Uyuşturucu Madde Kullanmaktan' işlem yapılırken, satıcı konumundaki 1 şüpheliye ise, 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı ve Emniyetteki işlemleri akabinde adli makamlara sevk edildi.