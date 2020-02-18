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Uyuşturucu şüphelisi adliyede

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele operasyonunda yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:58Uyuşturucu şüphelisi adliyede

'de uyuşturucuyla mücadele operasyonunda yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak yürütülen planlı çalışmalarda Narkotim, 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet methadone uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler 1 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 1 şüpheli şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yaptı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR


Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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