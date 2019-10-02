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Uyuşturucu şüphelisi baba ile oğlu tutuklandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden baba ile oğlu tutuklandı.

02.10.2019 16:00Uyuşturucu şüphelisi baba ile oğlu tutuklandı
Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden baba ile oğlu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde A.Ç. ile oğlu İ.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, zanlıların adresine operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada 28,30 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinden irtibatta olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen C.O. ve Ü.D'yi de yakaladı.
İş yerinde yapılan aramada 529 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik hap ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. ve oğlu İ.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
C.O. ve Ü.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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