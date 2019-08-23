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Uyuşturucu şüphelisi, çalıntı motosikletle yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle polis ekiplerinin takibe aldığı Ü.B., çalıntı motosikletle yakalandı.

23.08.2019 13:33 Uyuşturucu şüphelisi, çalıntı motosikletle yakalandı
AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle polis ekiplerinin takibe aldığı Ü.B., çalıntı motosikletle yakalandı. Ü.B.'nin üzerinden 13,89 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca çıktı.
Didim Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Söke ilçesinden Didim'e uyuşturucu madde getirileceğini öğrendi. Kentte önlem alan ekipler, Didim'e motosikletle gelen Ü.B.'yi takibe aldı. Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde durdurulan Ü.B.'nin üstü arandı. Yapılan aramada 13,89 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Ü.B.'nin kullandığı motosikletin de Efeler ilçesinden çalıntı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ü.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Polis, Didim, Güncel

Kaynak: DHA

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