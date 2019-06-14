14.06.2019 12:24
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Uyuşturucu şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Uyuşturucu şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, üç ayrı suça karıştığı gerekçesiyle aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, üç ayrı suça karıştığı gerekçesiyle aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.
Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak" suçlarından üç ayrı yakalama emri bulunan S.C'yi gözaltına aldı.
Bu kişinin evinde yapılan aramalarda, 1 kilo 886 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira, 500 dolar ve 150 avro ele geçirildi.
Kaynak: AA
Balıkesir, Edremit, Güncel

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