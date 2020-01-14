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Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

14.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:29Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Yunus Timlerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Narkotim nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen 2 şüpheliden P.B. isimli şahıs serbest bırakılırken, S.V. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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14.01.2020 15:06:06