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Uyuşturucu şüphesiyle ölüm

Samsun'da metruk bir evde uyuşturucu içtiği iddia edilen bir genç ölü bulundu.

20.07.2019 14:05 Uyuşturucu şüphesiyle ölüm
Samsun'da metruk bir evde uyuşturucu içtiği iddia edilen bir genç ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan metruk bir evde hareketsiz yerde yatan Hacı B.'yi (26) gören vatandaşlar durumu polis ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın uyuşturucudan hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

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