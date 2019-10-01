Haberler » 3. Sayfa » Haber

Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında uyuşturucu şüphelisi 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

01.10.2019 13:14Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında uyuşturucu şüphelisi 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Derinkuyu ilçesinde yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında durdurulan şüpheli araç içerisinde 3 gram esrar, 2 ayrı paket halinde poşete sarılı 50,97 ve 50,98 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan C.D.K. ve M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.D.K. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Derinkuyu, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:07 Yüksekova'da kova kova eroin ele geçirildi
19:03 Hırsızlık için girdiği kuyumcudan çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı
18:55 Ankara Mamak'ta durakta 4 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsünün şoförü Baki A. tutuklandı.
18:52 Son dakika: Ankara'da 4 kişinin ölümüne neden olan özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı
18:33 Şişli'de insanlık ölmemiş dedirten görüntü
18:29 Yüzmek için girdiği barajda boğuldu
18:28 Avcılar'da belediye binasında bir kadın deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı