Uyuşturucu Taciri 2 Kişi Tutuklandı

Balıkesir
'de uyuşturucu satıcısı 2 kişiyi polis yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince yapılan çalışmada; Balıkesir'e Bursa
ilinden uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç kontrol noktasını görünce, kırsal mahalle yoluna girdi. Polis
ile zanlılar arasında yapılan kovalamaca neticesi araç durduruldu. F.S.G. ile A.B. bulunduğu araç içinde yapılan aramada bin 959 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan F.S.G. ile A.B. gözaltına alınarak yapılan soruşturma sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA