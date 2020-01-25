Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu taciri 3 zanlı tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu taciri 3 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:55Uyuşturucu taciri 3 zanlı tutuklandı
'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatılmıştı. Dün gerçekleştirilen planlı çalışmalar sonucu polis 10 şüpheli yakalanmış, biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 zanlı hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alınmıştı.

Öte yandan öğle saatlerinde polis ekiplerince adliyeye sevk edilen E.S., D.A.D. ve B.Y. isimli 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

25.01.2020 19:23:13