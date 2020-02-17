Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu taciri evinin balkonunda saklanırken yakalandı - Haberler

Uyuşturucu taciri evinin balkonunda saklanırken yakalandı

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli evinin balkonunda saklanırken yakalandı.

17.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:42Uyuşturucu taciri evinin balkonunda saklanırken yakalandı
'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli evinin balkonunda saklanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen A.G adlı kişinin 7 Mart Mahallesindeki evine operasyon düzelendi. Eve giren polisler şüpheli A.G'ye balkonda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan A.G. kelepçelenerek emniyete götürüldü.

Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 2 adet extacy hap, 3 adet folyoya sarılı toplam 1,63 gram bonzai maddesi, 2 adet folyoya sarılı toplam 1,67 gram esrar, 7 adet folyoya sarılı toplam 3,55 gram metamfetamin maddesi, 9 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 110 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerin şüphe üzerine durdurup narkotik köpeğiyle arama yaptığı bir otomobildi 104 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. - OSMANİYE

Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 17:51:33