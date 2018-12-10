Uyuşturucu Taciri Geçim'i Geçemedi

Diyarbakır
'dan Amasya
'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uyuşturucu taciri Sivas
'ta Jandarma
narkotik köpeği Geçim'i geçemedi.
Sivas'ta Jandarma asayiş ekipleri tarafından, Kayseri
- Sivas Karayolu Kovali köyü geçişinde gerçekleştirilen yok kontrolleri sırasında Diyarbakır'dan Amasya'ya giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Jandarma narkotik köpeği Geçim ile otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde gizlenmiş 3 kilo kubar esrar ele geçildi. Yolcu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Sivas,Narkotik,Jandarma
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:45