Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandıAKSARAY - Aksaray'da polisin teknik ve fiziksel takibe aldığı yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısı polisin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

21.10.2019 19:09
Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı
AKSARAY - Aksaray'da polisin teknik ve fiziksel takibe aldığı yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısı polisin operasyonu ile suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu M.R. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şahsı teknik ve fiziksel takibe alan polis, yaklaşık 2 hafta süren araştırmanın ardından Taşpazar Mahallesinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.R. sokak ortasında uyuşturucu satarken suçüstü kıskıvrak yakalandı. Operasyonun ardından çevrede arama yapan NSM ekipleri 8 fişek halinde toplam 2.42 gr uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:27 Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü
19:29 Emine Bulut cinayeti duruşması sonrası iki grup kadın arasında tartışma
19:27 Silah kaçakçılığından gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
19:18 İstiklal Caddesi'nde şüpheli şahıs paniği
19:13 Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
19:11 Üvey kardeşini berber koltuğunda vurup, böyle kaçtı
19:09 Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı
21.10.2019 19:33:56