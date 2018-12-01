Uyuşturucu Tacirine Özel Harekat Destekli Operasyon

Tunceli
'de, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma ve özel harekat polislerinin katılımıyla yapılan operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbarattan yola çıkan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.K'nin kentte uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Bir süre takip edilen C.K'nin, Hozat
ilçe merkezi ile bir köyünde uyuşturucu sakladığını saptayan polis, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı çıkardı.
Bu karar üzerine harekete geçen ekipler C.K'yi yakalamak için zanlının ilçe merkezindeki ve köyündeki evlerine, özel harekat polisleri ve jandarma ekiplerinin desteğiyle aynı anda operasyon yaptı.
Zanlının evlerindeki aramada, 2 kilogram esrar, 400 gram Hint keneviri tohumu, uyuşturucunun satışında ve tartım işlemlerinde kullanılan 2 hassas terazi, bir pompalı tüfek, 2 av tüfeği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:06