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Uyuşturucu tacirleri 14 bin 672 adet hap ile yakalandı

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu hapları Antalya'da torbacılara satan 2 şahıs yakalandı.

10.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:18Uyuşturucu tacirleri 14 bin 672 adet hap ile yakalandı
'dan getirdikleri uyuşturucu hapları 'da torbacılara satan 2 şahıs yakalandı. Şahıslarla birlikte 14 bin 672 adet hap ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmalarda, V.S. ve T.T. isimli şahısların iki araçla İstanbul'dan Antalya'ya ecstasy hap getirdikleri ve torbacılara pazarladıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan araçta 14 bin 672 adet ecstasy hap ele geçirilirken, şahısların Soğuksu Mahallesi'nde ikamet ettikleri adreste ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 17 bin 400 TL bulundu. Gözaltına alınan V.S. ve T.T. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip T.T. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, V.S. ise Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

İstanbul, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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