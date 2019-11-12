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Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı

Gaziantep emniyeti Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 2 şahısı başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

12.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:09Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı
emniyeti İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 2 şahısı başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Şahinbey Ertuğrulgazi mahallesinde 2 şahıs başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 0.40 ve 0.90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheliye " Uyuşturucu Madde Ticaretinden" 1 şüpheliye ise " Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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