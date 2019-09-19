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Uyuşturucu tacirleri yakalandı

Eskişehir'e il dışından satış için getirilen 1 kilo 224 gram uyuşturucu madde, narkotik ekiplerince ele geçirildi.

19.09.2019 14:57Uyuşturucu tacirleri yakalandı
Eskişehir'e il dışından satış için getirilen 1 kilo 224 gram uyuşturucu madde, narkotik ekiplerince ele geçirildi. Olayda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 kilo 224 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri şüpheliler haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem yaptı.

Öte yandan, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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